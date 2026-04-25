Nella pallamano, Cassano Magnago si conferma al comando della classifica con 48 punti, superando la Raimond Sassari. Il Junior Fasano ha conquistato l’accesso ai playoff vincendo in trasferta contro il Teamnetwork Albatro Siracusa con il punteggio di 24-26. La regular season si è conclusa con queste diverse sorti per le squadre coinvolte.

? Cosa sapere Cassano Magnago chiude la regular season con 48 punti sopra la Raimond Sassari.. Junior Fasano accede ai playoff battendo in trasferta il Teamnetwork Albatro Siracusa 24-26.. La Serie A Gold di pallamano ha sancito il destino delle squadre dopo la ventiseiesima giornata di regular season, definendo le quattro formazioni che sfideranno il destino dello scudetto e i due club destinati alla lotta per la salvezza. Il campionato italiano ha chiuso il suo ciclo regolare con risultati che hanno ribaltato le gerarchie della parte alta e confermato le distanze abissali tra le posizioni di vertice e la zona retrocessione. La Proger Cassano Magnago si è laureata leader della stagione regolare con un totale di 48 punti, mantenendo un distacco netto rispetto alla Raimond Sassari, che chiude al secondo posto con 37 punti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pallamano: Cassano regina, Fasano strappa l’ultimo playoff

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