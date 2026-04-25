Pallacanestro Trieste | la petizione vola sempre più in alto e sfiora le 5mila firme

Una petizione online per la Pallacanestro Trieste ha raggiunto quasi 5.000 firme su change.org, mentre si avvicina il match contro la Virtus Bologna. La vicenda ha attirato sostegno da diverse città italiane, tra cui Udine e Trapani. La richiesta ha coinvolto un ampio pubblico, che si è mostrato interessato alla situazione della squadra. La partita imminente ha contribuito a mantenere alta l’attenzione sulla questione.

La petizione per la Pallacanestro Trieste su change.org sfiora le 5mila firme mentre il match con la Virtus Bologna si avvicina e il caso triestino attira solidarietà da tutta Italia, da Udine a Trapani. L’operazione romana di Paul Matiasic, mai confermata ufficialmente dai vertici della società.🔗 Leggi su Triesteprima.it Pallacanestro Trieste - Guerri Napoli | PokerstarsNews Highlights Serie A Unipol 2025/2026 Notizie correlate La petizione per la Pallacanestro Trieste "vola": superate le 4000 firme, oggi la conferenza della NordOltre 4000 persone hanno manifestato il loro sostegno alla situazione della Pallacanestro Trieste aderendo alla petizione online apparsa qualche... Leggi anche: Petizione per salvare la Pallacanestro Trieste oltre quota 3600, firme anche da Bologna e Milano Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Petizione per salvare la Pallacanestro Trieste oltre quota 3600, firme anche da Bologna e Milano; Petizione online per tutelare il basket a Trieste, superata quota 1800 firme; La petizione per cercare di salvare il basket a Trieste: le firme a quota 3850; La petizione per la Pallacanestro Trieste vola: superate le 4000 firme, oggi la conferenza della Nord. Pallacanestro Trieste: la petizione vola sempre più in alto e sfiora le 5mila firmeL’operazione romana di Paul Matiasic, mai confermata ufficialmente dai vertici della società, continua a incutere terrore, e anche sui social sono in molti ad opporsi a un possibile trasferimento dell ... triesteprima.it La petizione per la Pallacanestro Trieste vola: superate le 4000 firme, oggi la conferenza della NordDopo un inizio in sordina la raccolta firme inizia a decollare. Alle 16:30 presso l'hotel Milano di via Ghega l'evento del tifo organizzato per fare il punto della situazione ... triesteprima.it Pallacanestro Trieste currently competes in Italy’s top basketball division, Serie A1, and plays its home games at the PalaTrieste arena, which attracts approximately 5,500 spectators each matchday. - facebook.com facebook Trieste lotta fino all' ultimo respiro ma negli ultimi secondi di gara Brescia ha la meglio alla fine di una partita combattutissima. #BePartOfIt #PallacanestroTrieste x.com