La petizione per la Pallacanestro Trieste vola | superate le 4000 firme oggi la conferenza della Nord

Oltre 4000 persone hanno firmato una petizione online a sostegno della Pallacanestro Trieste, superando questa soglia nelle ultime settimane. Oggi si tiene una conferenza presso la sede del quartiere Nord per discutere della situazione della squadra, che ha attirato l'attenzione di molti tifosi e simpatizzanti. La petizione, che mira a sensibilizzare sull’argomento, ha riscosso un forte coinvolgimento tra gli appassionati di basket.

Oltre 4000 persone hanno manifestato il loro sostegno alla situazione della Pallacanestro Trieste aderendo alla petizione online apparsa qualche settimana fa sulla piattaforma change.org. Dopo un inizio in “sordina”, la raccolta firme ha iniziato ad accelerare, complice anche le prime azioni.🔗 Leggi su Triesteprima.it Apu Udine-Pallacanestro Trieste 70-89, la conferenza stampa di Calzavara Notizie correlate Leggi anche: Petizione per salvare la Pallacanestro Trieste oltre quota 3600, firme anche da Bologna e Milano “La cura non è un reato”: superate le 21mila firme per la petizione a sostegno dei medici indagatiLa petizione nasce a seguito dell’indagine che ipotizza il reato di falso ideologico in atto pubblico nei confronti dei sei medici di Ravenna Sono... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Petizione per salvare la Pallacanestro Trieste oltre quota 3600, firme anche da Bologna e Milano; La petizione per cercare di salvare il basket a Trieste: le firme a quota 3850; Petizione online per tutelare il basket a Trieste, superata quota 1800 firme; Trieste, vola la petizione per salvare il titolo sportivo: superate le 2.260 firme. Petizione per salvare la Pallacanestro Trieste oltre quota 3600, firme anche da Bologna e MilanoContinua la raccolta firme lanciata da un tifoso su change.org. In città i manifesti della curva Nord, in attesa della conferenza stampa di domani 23 aprile ... triesteprima.it Salviamo la Pallacanestro Trieste: la petizione sfonda le mille adesioni, ecco come e dove firmareLa raccolta firme è stata creata sulla piattaforma Change.org da Tiziano Franco, tifoso biancorosso. Una società sportiva si può vendere, ma una cultura sportiva no. Nell'articolo il link alla petiz ... triesteprima.it Abbiamo ricevuto e condividiamo, molto volentieri, il seguente appello per salvare la Pallacanestro a Trieste. Questa mercificazione della passione dei tifosi deve finire, non dev'essere possibile ripetere le nefandezze compiute dai vari #ValerioAntonini e #Stef - facebook.com facebook Trieste lotta fino all' ultimo respiro ma negli ultimi secondi di gara Brescia ha la meglio alla fine di una partita combattutissima. #BePartOfIt #PallacanestroTrieste x.com