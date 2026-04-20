Nella notte tra sabato e domenica, è deceduto Cesare Dalle Fabbriche, che aveva 89 anni. Era una figura nota nel Palio di Faenza, in particolare nel rione Verde, dove aveva ricoperto ruoli come caporione, dirigente e sbandieratore. La sua presenza nel mondo del Palio durava da molti anni e aveva avuto un ruolo attivo all’interno del rione. La notizia è stata diffusa nelle ultime ore.

Nella notte tra sabato e ieri è morto Cesare Dalle Fabbriche, 89 anni, personaggio molto noto nel mondo del Palio di Faenza, all’interno del rione Verde, di cui è stato caporione, dirigente e sbandieratore. Dalle Fabbriche è deceduto per una improvvisa complicanza polmonare. È stato uno dei primi sbandieratori di porta Montanara e ha fatto parte del mondo del Palio fin dai suoi esordi: la prima rievocazione è infatti avvenuta nel 1959. E quella passione iniziale non l’ha abbandonato: non saltava un’edizione del torneo over 40 in piazza del Popolo. "Cesare era il padre di tutti noi del Verde, era il riferimento per tutti i rionali di Porta Montanara – è il ricordo di Luciano Dal Borgo, ex caporione del Verde e attuale primo capitano del rione –.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - È morto Cesare Dalle Fabbriche. Una vita per il Palio e il rione Verde

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