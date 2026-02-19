Il rione Valle e il vogatore hanno presentato ricorsi contro le decisioni sul Palio 2025. La vittoria, assegnata alla Fortezza, è stata revocata e sono state prese squalifiche. I ricorsi sono stati notificati al sindaco Arturo Cerulli da due diversi avvocati, contestando le risultanze del procedimento antidoping che ha coinvolto uno degli atleti dell’armo biancoceleste. Le opposizioni puntano a rivedere le decisioni prese dal Consiglio di Regata e chiedono un riesame delle prove. La questione resta aperta e si attende una risposta ufficiale.

Arrivano i ricorsi del rione Valle e del vogatore. Due reclami distinti, presentati dai due diversi avvocati, sono stati notificati al sindaco Arturo Cerulli riguardo il Palio 2025, assegnato dopo le votazioni del Consiglio di Regata alla Fortezza a causa del procedimento antidoping che ha visto coinvolto uno degli elementi dell’armo biancoceleste. Una decisione che, come preannunciato, viene adesso ufficialmente ’protestata’ sia dal rione, a cui appunto è stata tolta la vittoria ottenuta in gara, sia dal vogatore stesso, al quale è stata comminata la sospensione per la prossima edizione della rassegna (oltre a quella della Procura Antidoping di sei mesi, che scadrà il 28 aprile). 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Le decisioni prese per il Palio. Vittoria revocata e squalifica. Rione e vogatore fanno ricorso

Il Palio fa ancora discutere. Vittoria revocata e squalifica. Resta l’incertezza del ricorsoIl Palio di Siena torna sotto i riflettori dopo le recenti decisioni del Consiglio di Regata.

Opere pubbliche e rigenerazione del rione Sant'Elia: le decisioni della giunta#Brindisi-Rione-Sant'Elia || La Giunta comunale di Brindisi ha approvato dieci provvedimenti per le opere pubbliche e la rigenerazione del rione Sant’Elia.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.