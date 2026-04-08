Palinsesti TV dal 12 al 18 aprile 2026 | Rai Mediaset La7 Tv8 Nove e La7 Cinema

La settimana dal 12 al 18 aprile 2026 porta sui canali televisivi italiani una varietà di programmi tra debutti, repliche e prime visioni. Le emittenti principali, tra cui Rai, Mediaset, La7, Tv8, Nove e La7 Cinema, offrono un mix di contenuti inediti e di ritorni già noti al pubblico. La programmazione si distingue per le diverse fasce orarie e le novità che caratterizzano questa settimana.

I palinsesti TV della settimana dal 12 al 18 aprile 2026 presentano debutti, repliche e prime visioni su Rai, Mediaset, La7, Tv8, Nove e La7 Cinema. Ecco la programmazione completa. Rai 1 D: Roberta Valente: Notaia in Sorrento (14) new L: La Buona Stella (13) new M: Il Commissario Montalbano R M: Sister Act G: Uno Sbirro in Appennino (24) 1ªTv V: Dalla Strada al Palco Special (26) S: Canzonissima (56) Dal 1204, ore 11:50 – Melaverde new Dal 1304, ore 18:40 – Avanti un Altro! new Canale 5 D: Racconto di Una Notte new L: I Cesaroni: Il Ritorno (16) new M: Grande Fratello Vip (914) M: Forbidden Fruit 1ªTv G: Pio & Amedeo: Stanno Tutti Invitati... 🔗 Leggi su Tivvusia.com © Tivvusia.com - Palinsesti TV dal 12 al 18 aprile 2026: Rai, Mediaset, La7, Tv8, Nove e La7 Cinema Palinsesti TV dall’1 al 7 febbraio 2026: Rai, Mediaset, La7, Tv8, Nove e La7 CinemaLa nuova settimana televisiva offre un mix di prime visioni, show consolidati e grandi eventi sportivi. Argomenti più discussi: Piazzapulita; Stasera in TV: Film da vedere Martedì 7 Aprile, in prima serata; Stasera in tv (29 marzo): Diego Bianchi cambia giorno, Imma Tataranni chiude e brividi su Rai 2 per Gino Paoli; Stasera in TV, programmi e film di mercoledì 1 aprile in prima serata. Stasera Lunedì 6 Aprile su LA7 CINEMA alle 21.15 "Fury" Nel 1945, durante le ultime settimane della Seconda Guerra Mondiale, il sergente Don “Wardaddy” Collier guida un carro armato Sherman chiamato “Fury” e il suo equipaggio in una missione mortale - facebook.com facebook