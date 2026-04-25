Il Tottenham ha ottenuto una vittoria importante in trasferta contro il Wolverhampton, che si trova già in Serie B, grazie a un gol all'82'. Nel frattempo, il West Ham ha battuto l'Everton nel recupero, mantenendo un vantaggio di due punti sui rivali londinesi. La corsa alla salvezza si fa più incerta con le due squadre ancora in lotta.

Non è un pomeriggio da sogno per il Tottenham di Roberto De Zerbi. Gli Spurs vincono grazie alla rete all'82' di Palhinha, che in spaccata indirizza il tentativo di Richarlison su azione di calcio d'angolo, superando così di misura il Wolverhampton retrocesso. Tuttavia, in pieno recupero il West Ham quartultimo trova con Wilson la rete che lo tiene ancora potenzialmente fuori dal discorso retrocessione, conquistando tre punti pesantissimi che gli permettono di restare a +2 sui rivali. Aveva aperto le marcature Soucek svettando su un corner da destra, il pareggio era stato a firma di Dewsbury-Hall all'88', bravo a calciare sulla sponda di Garner.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Palinha tiene in vita le speranze salvezza del Tottenham. Ma il West Ham non rallenta

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