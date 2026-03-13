Il Manchester City rischia di perdere le speranze di conquistare il titolo a causa di un errore del West Ham. La partita si è conclusa con un risultato che potrebbe influenzare la corsa al campionato, mettendo in discussione le possibilità dei cittadini di vincere quest’anno. La squadra avversaria ha approfittato di un'occasione, creando una situazione che potrebbe avere conseguenze decisive nella classifica finale.

2026-03-13 21:22:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: Pep Guardiola ha ammesso che le speranze del Manchester City di riconquistare il titolo di Premier League saranno finite se non batteranno il West Ham sabato. Il vantaggio dell’Arsenal potrebbe essere di 10 punti quando il City inizierà alle 20:00, con i Gunners che inizieranno contro l’Everton alle 17:30 di sabato. Guardiola ritiene che la partita in mano e la partita casalinga contro l’Arsenal saranno irrilevanti nel caso in cui il City non riuscisse a conquistare tutti e tre i punti allo Stadio di Londra. “Domani sera abbiamo una partita importante per la classifica, poi c’è il ritorno against Madrid”, ha detto Guardiola nella conferenza stampa pre-partita. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Le speranze di titolo del Manchester City finiranno con l’errore del West Ham

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