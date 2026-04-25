Palermo smantellata la rete | medici e agenzie truffano le assicurazioni

Le forze dell'ordine di Palermo hanno smantellato un'organizzazione criminale composta da medici e rappresentanti di un'agenzia, sospettati di aver ideato un sistema di frode contro le compagnie assicurative. L'indagine ha portato all'arresto di diversi soggetti coinvolti e al sequestro di documenti e prove che dimostrano le attività illecite. L'operazione si inserisce in una più ampia azione di contrasto alle frodi nel settore sanitario e assicurativo.

?? Cosa sapere A Palermo smantellata associazione a delinquere tra medici e agenzia per frodare assicurazioni. Il sistema ha generato 110.000 euro tramite falsi incidenti e documenti d'identità alterati. Cinque persone rischiano l'arresto a Palermo dopo che la Procura ha smantellato un sistema criminale volto a frodare le compagnie assicurative attraverso la messa in scena di sinistri stradali e falsificazione di esami medici. Il piano orchestrato dal gruppo, accusato di aver costituito un'a .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Palermo, smantellata la rete: medici e agenzie truffano le assicurazioni Notizie correlate Sicilia, rete di spaccio smantellata ad Agrigento: 9 condanne e un sistema che raggiungeva Palermo.La sentenza emessa dal tribunale di Sciacca segna la conclusione di un’indagine complessa, durata due anni, che ha svelato un’articolata rete di... Falsi certificati medici per truffare le assicurazioni, le intercettazioni entrano nel processoDepositato il materiale captato dalla Procura nel processo a carico di 36 persone accusate di associazione a delinquere finalizzata alla corruzione,... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: 32 fermi a Palermo, i boss mafiosi puntavano sulle case all’asta; Operazione antimafia a Palermo: 32 fermi e sequestri contro il mandamento di Brancaccio; Sfruttamento della prostituzione a Milano: smantellata una rete criminale legata alla movida; Palermo, blitz antidroga: arrestato 30enne con oltre 600 grammi di hashish. Droga a Palermo, smantellata rete di pusher a Borgo VecchioPalermo, 28 set. (askanews) – Dalle prime ore dell alba è in corso una vasta operazione della Polizia di Stato di Palermo contro l’attività di spaccio nel quartiere di Borgo Vecchio.Decine i soggetti ... affaritaliani.it #PALERMO – L’accusa è di avere costituito un’associazione a delinquere per truffare le compagnie di assicurazioni con finti incidenti stradali - facebook.com facebook Buona serata da Palermo, dove l’eleganza del passato incontra lo sguardo del presente con Marco, poliziotto del Reparto a Cavallo #essercisempre #24aprile x.com