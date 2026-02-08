Sicilia rete di spaccio smantellata ad Agrigento | 9 condanne e un sistema che raggiungeva Palermo

Questa mattina il tribunale di Sciacca ha condannato nove persone, chiudendo un’indagine lunga due anni. La procura ha smantellato una rete di spaccio che operava nell’agrigentino e arrivava fino a Palermo. Durante il processo sono emersi i dettagli di un sistema ben organizzato, che gestiva il traffico di hashish e cocaina nel cuore della provincia.

La sentenza emessa dal tribunale di Sciacca segna la conclusione di un'indagine complessa, durata due anni, che ha svelato un'articolata rete di spaccio di hashish e cocaina nel cuore della provincia agrigentina. Il piccolo comune di Ribera, e le aree circostanti, sono state teatro di un'attività illecita che ha coinvolto diciassette imputati, culminando con nove condanne e otto assoluzioni o dichiarazioni di non doversi procedere per intervenuta prescrizione. L'inchiesta, condotta tra il 2014 e il 2015, ha portato alla luce un sistema di approvvigionamento e distribuzione di sostanze stupefacenti che si estendeva ben oltre i confini locali, raggiungendo anche le città di Palermo e Belmonte Mezzagno.

