Falsi certificati medici per truffare le assicurazioni le intercettazioni entrano nel processo

Le intercettazioni stanno emergendo nel procedimento giudiziario che coinvolge 36 persone, accusate di aver utilizzato falsi certificati medici per truffare le assicurazioni. Tra le accuse ci sono anche corruzione, falso e produzione di documenti falsi, tutti collegati a una vasta rete che avrebbe organizzato questa attività illecita. Un dettaglio che rende ancora più chiaro il tentativo di truffa: le persone coinvolte avrebbero falsificato certificati medici per ottenere rimborsi indebiti.

Depositato il materiale captato dalla Procura nel processo a carico di 36 persone accusate di associazione a delinquere finalizzata alla corruzione, falso, truffa in danno alle assicurazioni Dinanzi la seconda sezione del tribunale sammaritano, presieduta da Rosetta Stravino, il sostituto procuratore Oriana Zona ha depositato il materiale captato a carico degli imputati. Si torna in aula nel mese di maggio per il conferimento incarico. Sono stati coinvolti nell'inchiesta dei carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo di Aversa e del NAS di Caserta sulle truffe assicurative da 4 milioni di euro, coordinata dalla Procura sammaritana, che ha portato all'emissione di 23 misure cautelari.