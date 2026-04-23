Martina Franca celebra il 25 aprile tra corteo memoria e pastasciutta antifascista

A Martina Franca si sono svolte diverse iniziative per ricordare il 25 aprile, con un corteo e momenti di commemorazione condivisi dalla comunità. La giornata ha visto anche un momento di convivialità con la tradizionale pastasciutta antifascista, simbolo di impegno e solidarietà. Le celebrazioni si sono svolte in un clima di partecipazione e riflessione, coinvolgendo cittadini di tutte le età.

Tarantini Time Quotidiano Una giornata di manifestazioni, memoria e partecipazione collettiva per celebrare il 25 aprile a Martina Franca. La Rete dei cittadini e delle associazioni per il 25 aprile promuove una serie di iniziative, con il patrocinio del Comune, per ricordare la Liberazione dal nazifascismo. Il programma si aprirà alle ore 10 con un corteo che partirà da piazza Sant’Antonio e attraverserà la città fino a piazza Vittorio Veneto, dove è prevista la commemorazione dei Martiri della Resistenza. A seguire, dalle ore 12, presso l’associazione Incolto in strada San Cataldo, si terrà una pastasciutta antifascista aperta alla cittadinanza della Valle d’Itria, accompagnata da momenti musicali e dalla presenza dei banchetti delle associazioni promotrici.🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Martina Franca celebra il 25 aprile tra corteo, memoria e pastasciutta antifascista Notizie correlate Martina Franca celebra l’International Jazz Day con un concerto in piazza il 25 aprileTarantini Time QuotidianoMartina Franca ospita anche quest’anno una tappa della Settimana Internazionale del Jazz, iniziativa promossa... Sarmato celebra il 25 aprile: tra memoria, giovani e solidarietàIl pomeriggio di venerdì 25 aprile a Sarmato si trasformerà in un palcoscenico di memoria attiva e impegno civile, con una serie di appuntamenti che... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Martina Franca celebra l’International Jazz Day con un concerto in piazza il 25 aprile; Prevenzione dei tumori del pancreas: iniziativa a Martina Franca Domenica, organizzata dalla neonata associazione; Go kart, la truppa pratese all’assalto della finale nazionale; Martina Franca, riorganizzato il mercato settimanale: riaprono diverse strade alla viabilità. Martina Franca, torna Dependence Day: teatro e scuole in prima linea contro le dipendenzeDependence Day Martina Franca torna il 24 aprile con Rien ne va plus: spettacolo sulla ludopatia e replica serale gratuita. pugliapress.org Martina Franca celebra il centenario del Cavallo MurgeseMartina Franca celebra il centenario del Cavallo Murgese con un convegno organizzato dall’Associazione nazionale allevatori del Cavallo delle Murge e dell’Asino di Martina Franca, con il patrocino del ... lagazzettadelmezzogiorno.it Martina Franca, nasce AdottAmore per l’adozione dal canile comunale - facebook.com facebook Martina Franca, nell'ospedale della Valle d’Itria entra in sala operatoria «Da Vinci Xi» x.com