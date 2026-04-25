Il palasport ha registrato l'undicesimo aumento di prezzo, arrivando a costare 27 milioni e mezzo, quasi 12 milioni in più rispetto alla stima iniziale. Il cantiere è da agosto fermo e non ci sono indicazioni sui tempi di completamento o sulle modalità di ripresa dei lavori. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sullo stato attuale del progetto.

Il cantiere è fermo da agosto, e non si sa quando e come verrà completato. Intanto, però, il prezzo sale. Il Palasport ora ci costa 27 milioni e 419.253,33 euro, ovvero 1 milione e 486.875,52 euro in più rispetto ai 25 milioni e 932.377,81 euro che erano stati definiti nel giugno 2025. È l’ennesimo rincaro, dovuto agli aumenti dei prezzi dei materiali da costruzione dal 1 agosto al 31 dicembre 2022. Inizialmente il Palasport sarebbe dovuto costare 15 milioni e 500mila euro: era il prezzo fissato nel 2018. Ma da allora è cambiato tutto. Si sono aggiunte prestazioni opzionali, nuove perizie, varianti al progetto e numerosi rincari per compensare i rialzi dei prezzi.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Palasport, l’undicesimo rialzo. Ora costa 27 milioni e mezzo. Quasi 12 in più della stima iniziale

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