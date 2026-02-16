Biellese Rail | puntualità al 96% ma l’elettrificazione Biella-Novara costa ora quasi 100 milioni e resta un’urgenza
La linea ferroviaria Biella-Santhià ha registrato un livello di puntualità del 96% a causa di investimenti che hanno migliorato il servizio, ma l’elettrificazione della tratta Biella-Novara, con un costo di quasi 100 milioni di euro, resta un’operazione urgente da portare a termine.
Biellese Rail: Puntualità Record, ma il Futuro è Ancora da Scrivere. La rete ferroviaria della provincia di Biella si conferma un’eccellenza piemontese per puntualità, con la linea Biella-Santhià che raggiunge il 96% di regolarità. Tuttavia, permangono criticità strutturali e la necessità di investimenti a lungo termine, soprattutto per l’elettrificazione della Biella-Novara, un progetto il cui costo è lievitato da 35 a 98 milioni di euro. Il 16 febbraio 2026, un tavolo di confronto tra Regione, Provincia, Trenitalia, Rfi e associazioni pendolari ha fatto il punto della situazione, evidenziando un equilibrio tra risultati positivi e sfide aperte.🔗 Leggi su Ameve.eu
