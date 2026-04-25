Palantir e Anthropic | l’IA e la lezione mai appresa della hybris

Palantir e Anthropic sono al centro di discussioni sul ruolo dell’intelligenza artificiale, mentre le aziende cercano di espandere le proprie influenze nel settore tecnologico. Recentemente, si sono fatte notizie riguardo alle strategie adottate da Palantir e alla figura di alcuni dirigenti, che puntano a ridefinire l’assetto dell’Occidente attraverso nuovi modelli di governance e innovazioni digitali. La questione riguarda anche le implicazioni legali e le sfide etiche legate allo sviluppo di queste tecnologie.

Palantir e Alex Karp vogliono promuovere la ridefinizione dell’Occidente sotto forma di “Repubblica tecnologica” fondata sul connubio tra innovazione e potere come demiurghi di una nuova frontiera; Anthropic e Dario Amodei vanno oltre e nel pieno del dibattito col Pentagono sull’applicativo Claude si domandano addirittura se possa essere definito “figlio di Dio”. I giganti della tecnologia scendono in campo ben oltre il fronte dell’innovazione e rivendicano una funzione quasi prometeica, da avanguardie della società. La frontiera infinita si sposta sempre più in là, e come moderni Icaro i signori del digitale spiccano il volo verso il Sole, desiderosi di poterlo conquistare.🔗 Leggi su It.insideover.com

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