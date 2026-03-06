Pentagono banna Anthropic | la guerra tra Trump e l’IA è iniziata

Il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ha inserito Anthropic in una lista di minacce alla catena di approvvigionamento, segnando un nuovo capitolo nelle tensioni tra il governo e il settore tecnologico. La decisione ha portato alla messa al bando dell’azienda, evidenziando una rottura tra le autorità e le imprese che sviluppano intelligenza artificiale. La vicenda si inserisce nel più ampio scontro tra l’amministrazione Trump e il settore tecnologico.

Il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ha ufficialmente etichettato Anthropic come una minaccia per la catena di approvvigionamento, scatenando un conflitto senza precedenti tra l'amministrazione Trump e il settore tecnologico. La decisione impone ai fornitori militari il divieto assoluto di collaborare con lo Stato se nei loro sistemi è integrato Claude, il modello linguistico più avanzato dell'azienda, mentre il CEO Dario Amodei prepara azioni legali contro questa mossa che definisce priva di base giuridica. L'impatto immediato si riflette nella classificazione di rischio riservata solitamente a entità straniere vicine a governi ostili, una scelta drastica presa dopo settimane di negoziati falliti e minacce reciproche. 🔗 Leggi su Ameve.eu Etica, guerra, IA: cosa succede tra Anthropic e il PentagonoL’Intelligenza Artificiale ha raggiunto e superato nell’arco di poche ore il suo “momento Oppenheimer”, quello in cui una nuova tecnologia diventa... Pentagono vs Anthropic: la guerra dell’IA che divide gli USALo scontro tra il Pentagono e l'azienda tecnologica Anthropic sull'uso dell'intelligenza artificiale ha trasformato una disputa tecnologica in una... Altri aggiornamenti su Pentagono banna. Temi più discussi: La guerra dell'IA: Trump banna Claude, i dipendenti si ribellano e OpenAI ne approfitta; Dipendenti Google e OpenAI difendono Anthropic contro il Pentagono; Il Pentagono banna Anthropic. Palantir costretta a ricostruire la sua piattaforma?; Dario Amodei di Anthropic cerca di salvare l’accordo col Pentagono. Il Pentagono banna Anthropic. Palantir costretta a ricostruire la sua piattaforma?Il braccio di ferro sulla sicurezza accelera il cambio di fornitore tecnologico per i sistemi di puntamento militare. it.benzinga.com Il Pentagono designa Anthropic come rischio per la catena di approvvigionamentoIl Pentagono ha deciso di classificare la società di ricerca di intelligenza artificiale Anthropic come rischio per la catena di approvvigionamento ... tuttotech.net Non ci dividerete: perché la crisi Anthropic-Pentagono entrerà nei libri di storia Se vai di fretta guarda le slide o leggi la sintesi iniziale Come molti di voi sanno, oltre alla psicologia clinica mi occupo di intelligenza artificiale. Claude di Anthropic è il mod - facebook.com facebook