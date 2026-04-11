Salesi cantiere lumaca ad Ancona | al lavoro solo 3 operai e sfuma l?obiettivo 2027

A Ancona, nel cantiere del nuovo ospedale Salesi, sono presenti solo tre operai e non ci sono segnali di attività da settimane o mesi. La situazione ha portato a dubbi riguardo alla possibilità di rispettare la prevista conclusione dei lavori entro il 2027. Il silenzio e l’assenza di lavoratori sono stati segnalati da alcuni osservatori che seguono da vicino il cantiere. La mancanza di movimenti è ormai evidente nel sito in fase di sviluppo.

ANCONA Il silenzio è la costante, da qualche mese a questa parte, nella culla del nuovo Salesi. «Non vediamo nessuno da settimane, forse mesi» raccontano alcuni osservatori privilegiati, parte dell’ecosistema umano che ogni giorno garantisce il funzionamento dell’ospedale regionale di Torrette, al cui fianco si sta erigendo dal 2019 il futuro plesso materno-infantile di Ancona. I tempi Fonti ben informate, vicinissime all’ambiente dei lavori, fanno risalire il progressivo spegnimento del cantiere di via Conca ai primi dell’anno, con il rientro dalle ferie natalizie degli operai che non c’è mai stato. I tempi tornano, visto che ai primi di... 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Salesi, cantiere lumaca ad Ancona: al lavoro solo 3 operai e sfuma l?obiettivo 2027 Cantiere a Perugia, operai al lavoro per la bitumatura di via Piero della FrancescaIniziano domani, lunedì 26 gennaio, i lavori di bitumatura di via Piero della Francesca nel quartiere di Monteluce. Colosso Pedemontana, sopralluogo sul cantiere: 300 operai al lavoro per realizzare le gallerieArcore (Monza Brianza), 10 aprile 2026 – Dentro Pedemontana, in quella che sarà la galleria Arcore 3, Tratta C, 150mila metri cubi di terreno smosso,... Salesi, cantiere lumaca ad Ancona: al lavoro solo 3 operai e sfuma l’obiettivo 2027ANCONA Il silenzio è la costante, da qualche mese a questa parte, nella culla del nuovo Salesi. «Non vediamo nessuno da settimane, forse mesi» raccontano alcuni ... corriereadriatico.it Salesi, appalto a rischio: La ditta costruttrice ha chiesto il concordatoImpresa in fase di concordato, il cantiere del Salesi è sotto osservazione. La crisi del gruppo di costruzioni friulano Rizzani De Eccher potrebbe essere l’origine di un possibile rallentamento nella ... ilrestodelcarlino.it