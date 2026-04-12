Da diversi anni, un cantiere situato lungo una strada molto trafficata in città resta inattivo, causando disagi e modifiche nella viabilità. La strada collega due importanti zone della città e rappresenta un punto di passaggio fondamentale per molti automobilisti. Nonostante i lavori siano stati avviati, da tempo risultano sospesi, creando problemi per chi percorre quotidianamente questa arteria. La situazione si prolunga senza apparenti segnali di ripresa.

C’è un cantiere in città aperto da anni che ha, volente o nolente, ‘ridisegnato’ la viabilità e riguarda una strada molto trafficata poiché collega la zona situata tra via delle Terme e viale Aldo Bologni, "un punto strategico che da troppo tempo versa in condizioni di criticità". Sulla questione è intervenuto il consigliere comunale Massimo Minciotti del Pd, che ha raccolto le numerose segnalazioni ricevute e ha depositato un’interrogazione per chiedere risposte concrete su una "situazione divenuta insostenibile. Da mesi, se non addirittura anni, in via delle Terme, angolo viale Aldo Bologni, insiste un cantiere, di fatto in stato di...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Via delle Terme, cantiere-fantasma: "Lavori bloccati e pesanti disagi"

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