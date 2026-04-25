pakistan islamabad blindata per il nuovo round di colloqui usa iran

A Islamabad sono state rafforzate le misure di sicurezza in vista del nuovo ciclo di incontri tra rappresentanti degli Stati Uniti e dell’Iran. La capitale del Pakistan ospita le discussioni, che si concentrano sul rinnovo di un accordo di cessate il fuoco tra le due nazioni. Le autorità locali hanno adottato misure preventive per garantire il corretto svolgimento delle trattative.

Misure di sicurezza rafforzate a Islamabad, la capitale del Pakistan, dove si tiene il nuovo round di colloqui tra Stati Uniti e Iran per rinnovare il cessate il fuoco. La Zona Rossa, dove hanno sede gli uffici governativi, il parlamento e le ambasciate straniere, è stata isolata e tutte le strade principali che la circondano sono state chiuse al traffico. In città è arrivato il ministro degli Esteri dell’Iran, Abbas Araghchi. Sabato sono previsti incontri tra la delegazione di Teheran e i diplomatici pakistani, ma almeno per il momento è escluso un dialogo diretto con gli Stati Uniti. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong🔗 Leggi su Lapresse.it

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