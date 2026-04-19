Pagelle Cremonese Torino | vincono le difese deludono gli attacchi! Audero e Paleari chiudono la saracinesca ma Baschirotto…VOTI

Nella partita della 33ª giornata tra Cremonese e Torino, le difese hanno avuto la meglio sugli attacchi, con i portieri che sono riusciti a mantenere inviolata la porta per gran parte del match. Audero e Paleari sono stati impegnati in diverse parate decisive, mentre Baschirotto ha avuto qualche difficoltà. Sono stati assegnati i voti ai protagonisti, evidenziando le prestazioni più significative di entrambi i team.

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