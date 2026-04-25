Pagelle Verona-Lecce 0-0 i voti della partita | occasione mancata per i salentini

Il match tra Verona e Lecce si è concluso con un pareggio a zero, lasciando entrambe le squadre con risultati diversi. I padroni di casa hanno chiuso le speranze di salvezza, mentre gli ospiti hanno perso una possibilità importante di allontanarsi dalla zona retrocessione. La partita si è disputata senza reti e senza cambi di risultato nel corso dei 90 minuti.

Pari tra Verona e Lecce con i gialloblu che dicono addio alle poche speranze salvezza, mentre i salentini si mettono le mani nei capelli per l’occasione persa di fare punti e staccarsi dalla Cremonese. Verona-Lecce, i voti dell’anticipo di Serie A (Ansa Foto) – calciomercato.it Pari del Lecce sul campo del Verona con i padroni di casa che nel finale vanno vicini a una vittoria che avrebbe tenuto vive le poche speranze salvezza dei gialloblu. Per il Lecce un punto che consente di allungare sulla Cremonese, ma che, allo stesso tempo, non permette di fare un importante scatto in classifica. Verona combattivo in campo, andando anche in più di un’occasione vicino al gol del vantaggio.🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Pagelle Verona-Lecce 0-0, i voti della partita: occasione mancata per i salentini Notizie correlate Leggi anche: Pagelle Lecce Udinese: Banda e Gandelman fanno impazzire i salentini, Solet non basta VOTI Pagelle Bologna Lecce, Freuler e Orsolini decidono la gara! Salentini a rischio retrocessione – I VOTICalciomercato Torino: prende quota la suggestione per il clamoroso ritorno di Darmian. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Lecce-Fiorentina, le pagelle: Tiago Gabriel impeccabile (6,5). Ndour, errore grave (5); Verona-Milan 0-1, pagelle e tabellino: ai rossoneri basta un goal di Rabiot, vittoria col minimo sforzo al Bentegodi; Le pagelle di Verona-Milan: Bernede ha le idee chiare, Leao trova la giocata; Pagelle Verona-Milan: Gabbia blinda la difesa (7), Modric mestiere e sacrificio (7), Bartesaghi e Pulisic smarriti (5,5 e 5). Pagelle Verona-Lecce 0-0, i voti della partita: occasione mancata per i salentiniPari tra Verona e Lecce con i gialloblu che dicono addio alle poche speranze salvezza, mentre i salentini si mettono le mani nei capelli per l’occasione persa di fare punti e staccarsi dalla Cremonese ... calciomercato.it Verona-Lecce 0-0, pagelle e tabellino: Suslov non graffia, Bowie generoso, Falcone reattivo, Banda a sprazziPochissime emozioni tra scaligeri e salentini, ma il finale è convulso: Edmundsson segna ma Massa annulla dopo on field review al VAR per fallo su Falcone. msn.com Di Francesco alla vigilia di Verona Lecce Le parole del tecnico - facebook.com facebook LE PAGELLE DEGLI ALLENATORI. Fabregas il migliore: con lui sul podio Chivu e l'intramontabile maestro Sarri. Le cose peggiori le hanno fatte i bocciatissimi Conte a Napoli e Allegri al Milan Nel rapporto tra qualità dell'organico e rendimento in campo quel x.com