Pagelle Lecce Udinese | Banda e Gandelman fanno impazzire i salentini Solet non basta VOTI

Il match tra Lecce e Udinese si è concluso con una vittoria degli ospiti, grazie alle prestazioni di Banda e Gandelman che hanno dato filo da torcere ai salentini. Il Lecce, invece, ha fatto fatica a trovare il ritmo giusto, e non è bastato il tentativo di Solet per cambiare le sorti dell’incontro. La partita si è giocata sulla tensione e sul ritmo intenso, con i friulani che hanno dimostrato maggiore solidità e determinazione.

Lecce-Udinese diretta, la sblocca Gandelman, pareggia Solet La partita tra Lecce e Udinese si sblocca al 20' grazie a Gandelman, che trova la rete con un colpo di testa. Diretta gol Serie A LIVE: Solet risponde a Gandelman, 1-1 tra Lecce e Udinese La partita tra Lecce e Udinese si chiude con un pareggio di 1-1. Lecce-Udinese, le pagelle di CM: capolavoro di Banda, Gandelman subito decisivo. Bayo fa rimpiangere DavisGandelman 7: partita intensa, sia in fase offensiva, sia in quella di ripiegamento. Gioca dietro all'unica punta Cheddira, anche se svaria molto sul fronte d'attacco. Bravo negli inserimenti, sfrutta ... Lecce-Udinese 2-1, pagelle e tabellino: Gandelman alla prima gioia in A, Banda da sogno, Karlstrom scivola, Solet si fa perdonare dal dischettoIl Lecce vola a +3 sulla zona retrocessione: a Gandelman risponde il rigore di Solet, poi è Banda a piegare l'Udinese.

