Pagelle Lecce Udinese | Banda e Gandelman fanno impazzire i salentini Solet non basta VOTI

Da calcionews24.com 8 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il match tra Lecce e Udinese si è concluso con una vittoria degli ospiti, grazie alle prestazioni di Banda e Gandelman che hanno dato filo da torcere ai salentini. Il Lecce, invece, ha fatto fatica a trovare il ritmo giusto, e non è bastato il tentativo di Solet per cambiare le sorti dell’incontro. La partita si è giocata sulla tensione e sul ritmo intenso, con i friulani che hanno dimostrato maggiore solidità e determinazione.

Calciomercato Como: la posizione del Real Madrid per il futuro di Nico Paz. Cosa succederà in estate per l’argentino Calciomercato Juve, spunta il retroscena: Spalletti ha bloccato una cessione a gennaio! Tutti i dettagli Calciomercato Milan, i rossoneri provano il colpo a zero dalla Juve! Nel mirino quel bianconero: le ultimissime Inter, Chivu svela questo prima del Sassuolo: «La rosa è coinvolta al 100%. Lautaro ha una fame e una voglia incredibile» Moviola Lecce Udinese: la decisione di Rapuano e del VAR sul rigore friulano. Gli episodi dubbi del match Nkoulou si ritira dal calcio: l’ex difensore del Torino appende gli scarpini al chiodo a 35 anni. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

pagelle lecce udinese banda e gandelman fanno impazzire i salentini solet non basta voti

© Calcionews24.com - Pagelle Lecce Udinese: Banda e Gandelman fanno impazzire i salentini, Solet non basta VOTI

Approfondimenti su Lecce Udinese

Lecce-Udinese diretta, la sblocca Gandelman, pareggia Solet

La partita tra Lecce e Udinese si sblocca al 20’ grazie a Gandelman, che trova la rete con un colpo di testa.

Diretta gol Serie A LIVE: Solet risponde a Gandelman, 1-1 tra Lecce e Udinese

La partita tra Lecce e Udinese si chiude con un pareggio di 1-1.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Lecce Udinese

Argomenti discussi: Torino-Lecce 1-0, pagelle e tabellino: Adams decisivo, Zapata generoso, Maripan insuperabile, Falcone reattivo, Banda sfortunato; Lecce-Udinese, le probabili formazioni della partita di Serie A; Lecce-Udinese: probabili formazioni e dove vederla; Lecce-Udinese, i 25 convocati di Di Francesco: Stulic ce la fa, due rientri in mediana.

pagelle lecce udinese bandaLecce-Udinese, le pagelle di CM: capolavoro di Banda, Gandelman subito decisivo. Bayo fa rimpiangere DavisGandelman 7: partita intensa, sia in fase offensiva, sia in quella di ripiegamento. Gioca dietro all'unica punta Cheddira, anche se svaria molto sul fronte d'attacco. Bravo negli inserimenti, sfrutta ... calciomercato.com

pagelle lecce udinese bandaLecce-Udinese 2-1, pagelle e tabellino: Gandelman alla prima gioia in A, Banda da sogno, Karlstrom scivola, Solet si fa perdonare dal dischettoIl Lecce vola a +3 sulla zona retrocessione: a Gandelman risponde il rigore di Solet, poi è Banda a piegare l'Udinese. msn.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.