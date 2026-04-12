Pagelle Bologna Lecce Freuler e Orsolini decidono la gara! Salentini a rischio retrocessione – I VOTI

Nel match della 32ª giornata di Serie A tra Bologna e Lecce, sono stati decisivi Freuler e Orsolini, che hanno contribuito alla vittoria del Bologna. I voti dei protagonisti evidenziano le prestazioni di alcuni giocatori, con il Bologna che si avvicina alla salvezza e il Lecce che rischia di retrocedere. La partita ha visto protagonisti vari protagonisti, tra i top e i flop, secondo i giudizi sui singoli.

Calciomercato Torino: prende quota la suggestione per il clamoroso ritorno di Darmian. Qual è la situazione e cosa filtra sul possibile colpo Muharemovic Inter, avanti tutta: c’è il sì del difensore! Individuata la chiave per convincere il Sassuolo Leao Milan, fischi e aria d’addio? La posizione del club e la verità sulle voci sul Barcellona McTominay sicuro: «Nulla è ancora finito per quello che sappiamo. Questo è il calcio, a volte ci sono dei risultati che non ci piacciono» De Zerbi Tottenham, esordio da incubo per l’allenatore: sconfitta con il Sunderland e zona retrocessione.🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Pagelle Bologna Lecce, Freuler e Orsolini decidono la gara! Salentini a rischio retrocessione – I VOTI Pagelle Bologna-Lecce 2-0, i voti della sfida: la decidono Freuler e OrsoliniIl Bologna batte il Lecce per 1-0 alla giornata numero 32 della Serie A con i rossoblu che arrivano a cinque punti dal settimo posto, attualmente... Leggi anche: Pagelle Lecce Udinese: Banda e Gandelman fanno impazzire i salentini, Solet non basta VOTI