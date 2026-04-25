Pagelle Roma Juve Primavera | Leone gol da record Makiobo dal doppio volto Verde una roccia- VOTI

Nella partita tra Roma e Juventus Primavera, valida per la 35esima giornata di campionato, sono stati consegnati i voti ai protagonisti. Tra i vari giocatori, uno ha segnato un gol che rimarrà nella storia, mentre un altro ha mostrato due facce diverse nel corso del match. Un difensore è stato riconosciuto come una presenza solida e affidabile. I giudizi sui singoli sono stati comunicati in modo dettagliato, evidenziando le prestazioni di ciascuno.

di Fabio Zaccaria Pagelle Roma Juve Primavera: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 35esima giornata di campionato. Pagelle Roma Juve Primavera: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 35esima giornata di campionato. Radu 6 – Una buona parata nel primo tempo ma non intuisce l’esecuzione centrale di Arena dagli 11 metri. Nel secondo è puntuale fra i pali. Bamballi 6 – Schierato sul versante di sinistra, duetta bene con Makiobo e Merola, non si fa sorprendere in fase difensiva: attento. Una sbavatura nel finale di gara, per sua fortuna la Roma non ne approfitta. Montero 6,5 – Ha un avversario tosto da marcare, si fa sentire grazie ad una buona dose di mestiere nonostante la giovanissima età.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Pagelle Roma Juve Primavera: Leone gol da record, Makiobo dal doppio volto, Verde una roccia- VOTI Notizie correlate Pagelle Juve Parma Primavera Coppa Italia: Verde l’uomo del destino, Makiobo una piovra, Montero una diga- VOTIdi Fabio ZaccariaPagelle Juve Parma Primavera Coppa Italia: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la semifinale della competizione... Pagelle Inter Juve Primavera Coppa Italia: Leone olimpico, bomber Verde, Durmisi implacabile- VOTIDavid Juve, la società bianconera ha preso una decisione sul suo futuro insieme a Spalletti. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Pagelle AS ROMA | ROMA-ATALANTA Le pagelle (di Marco Terrenato); Inter Primavera, il calendario completo e i risultati aggiornati; Under 17 Serie A-B – Risultati 25° giornata e classifiche aggiornate; Under 16 Serie A-B – Risultati 26° giornata e classifiche aggiornate. DIRETTA ROMA JUVENTUS PRIMAVERA (RISULTATO 1-1): ARENA SU RIGORE!Le informazioni sulla diretta Roma Juventus, la situazione delle squadre, dove seguire la partita, probabili formazioni, possibile esito finale ... ilsussidiario.net Pagina 2 | Juventus Primavera a Roma: orario, diretta, formazioni e dove vederla in tv e streamingI bianconeri in campo per la sfida contro i giallorossi: al Tre Fontane per ridurre iil gap dalla zona playoff ... tuttosport.com Pagelle Juventus Women Roma I voti alle protagoniste del match - facebook.com facebook