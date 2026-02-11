Pagelle Inter Juve Primavera Coppa Italia | Leone olimpico bomber Verde Durmisi implacabile- VOTI

Questa sera si è giocato il match tra Inter e Juve Primavera, valido per i quarti di finale della Coppa Italia. La partita è stata intensa, con protagonisti come Leone, il giocatore olimpico, e il bomber Verde, che ha segnato un gol decisivo. Durmisi si è mostrato implacabile in difesa, contribuendo a mantenere il risultato. I voti e i giudizi ai giovani calciatori sono stati molto commentati, con alcuni che si sono messi in evidenza per la loro prestazione.

di Fabio Zaccaria Pagelle Inter Juve Primavera Coppa Italia: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per i quarti di finale della competizione. Pagelle Inter Juve Primavera: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per i quarti di finale di Coppa Italia Radu 6,5 – Padoin sceglie lui e la risposta del portiere avviene sul campo. Fortunato in occasione del palo ma reattivo in tutte le altre situazioni in cui è necessario il suo intervento. Verde 8 – Confermato dopo l'ottima prestazione contro il Verona, il suo colpo di testa sblocca una gara fino a quel momento in mano ai nerazzurri e in fase difensiva è un muro invalicabile.

