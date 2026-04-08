Pagelle Juve Parma Primavera Coppa Italia | Verde l’uomo del destino Makiobo una piovra Montero una diga- VOTI

Nella semifinale di Coppa Italia Primavera, la Juventus ha affrontato il Parma. Durante la partita, alcuni giocatori si sono distinti per le proprie prestazioni, con Verde che si è guadagnato il ruolo di protagonista, mentre Makiobo si è mostrato molto pressante in difesa. Montero ha svolto un ruolo di blocco nella linea difensiva, contribuendo alla tenuta della squadra. I voti e i giudizi ai protagonisti sono stati resi noti al termine dell'incontro.

di Fabio Zaccaria Pagelle Juve Parma Primavera Coppa Italia: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la semifinale della competizione. Pagelle Juve Parma Primavera: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la semifinale di Coppa Italia Radu 6 – Fortunato in occasione della traversa colta da Mikolajewski, per il resto resiste per quel che può agli assalti innocenti del Parma. Un solo grosso rischio nel finale che Grelaud copre. Verde 8 – E’ lui l’uomo della Coppa Italia, dopo la rete con l’Inter si ripete col Parma segnando un gol meraviglioso da fantasista puro: porta i bianconeri in finale con un destro a giro splendido. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Pagelle Juve Parma Primavera Coppa Italia: Verde l’uomo del destino, Makiobo una piovra, Montero una diga- VOTI Pagelle Inter Juve Primavera Coppa Italia: Leone olimpico, bomber Verde, Durmisi implacabile- VOTIDavid Juve, la società bianconera ha preso una decisione sul suo futuro insieme a Spalletti. Juve Parma Primavera Coppa Italia 0-0 LIVE: Makiobo ad un passo dal vantaggio!di Fabio ZaccariaJuve Parma Primavera Coppa Italia LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la semifinale di... Temi più discussi: Lazio-Parma 1-1, le pagelle: ancora Noslin contro il Parma, ma la Lazio non va oltre il pari!; Le Pagelle | Cagliari Primavera: Trepy ci prova ma non basta, difesa in affanno; Under 17 Serie A-B – Risultati 22° giornata e classifiche aggiornate; Under 16 Serie A-B – Risultati 24° giornata e classifiche aggiornate. Juventus U20-Parma 2-0: Verde e Durmisi portano i bianconeri in finale di Coppa Italia50' – Finisce qui. La Juve conquista la finale di Coppa Italia Primavera superando il Parma 2-0. 50' – Raddoppio Juventus: Durmisi riceve Keutgen, si gira bene e sul ... tuttojuve.com Finché c'è Verde c'è speranza, poi Durmisi: la Juve vola in finale di Coppa Italia Primavera. Chi sfideràLa Juve Primavera continua la sua corsa in Coppa Italia e, dopo aver battuto l'Inter nei quarti di finale, supera anche il Parma e vola direttamente in finale. Una partita non bellissima con tantissim ... tuttosport.com Le pagelle della #JuvePrimavera che ha battuto il #Parma nella semifinale di #CoppaItalia I voti ai protagonisti del match - facebook.com facebook Le pagelle di #JUVENTUS #UNDER15 #Parma I voti ai protagonisti del match x.com