Pagelle Udinese Parma | Nesta Elphege bomber a sorpresa Cuesta vede la salvezza Zaniolo non brilla – I VOTI

Nella sfida tra Udinese e Parma della 33a giornata di Serie A, il match ha visto protagonisti diversi giocatori, tra cui un bomber a sorpresa e un difensore che guarda alla salvezza. Nesta Elphege si è distinto come miglior marcatore, mentre Cuesta ha ricevuto giudizi positivi in vista della permanenza in massima serie. Zaniolo, invece, ha avuto una prestazione senza particolare spessore, secondo i voti assegnati dai giudici di gara.

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