Roma-Atalanta le pagelle | El Aynaoui fuori giri 5 Carnesecchi mura tre volte Malen 7,5

Durante la partita tra Roma e Atalanta, El Aynaoui ha avuto una prestazione sotto tono, mentre Carnesecchi è stato protagonista di tre interventi decisivi, ricevendo un voto di 7,5. Tra i giocatori della Roma, Soulè è stato valutato come il migliore, con buone prestazioni anche per Svilar, Ghilardi ed Hermoso. Dall'altra parte, i giocatori dell'Atalanta sono risultati meno efficaci, con alcuni cali di rendimento.

Soulè il migliore dei giallorossi, bene anche Svilar, Ghilardi ed Hermoso. Nella Dea delude Bellanova.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Roma-Atalanta, le pagelle: El Aynaoui fuori giri, 5. Carnesecchi mura tre volte Malen, 7,5 Notizie correlate Roma-Atalanta, le ufficiali: Gasperini lancia El Aynaoui, fuori PisilliRoma-Atalanta non è una partita come le altre, e le scelte di Gian Piero Gasperini lo confermano. Roma, emergenza mediana: El Aynaoui titolare contro l’AtalantaEmergenza totale a centrocampo per la Roma in vista dell’Atalanta: Kone, Pisilli e Pellegrini out. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Roma-Atalanta: probabili formazioni e statistiche; Le pagelle di Atalanta-Juventus: l’errore fatale di Carnesecchi, la perfezione di Kelly; Roma - Atalanta in Diretta Streaming | DAZN IT; Roma, allarme Pisilli verso l'Atalanta: distorsione alla caviglia. Pagelle di Roma-Atalanta 1-1: Krstovic e poi Hermoso. All'Olimpico un pari che scontenta tuttiSerie A, Roma-Atalanta 1-1 i top e flop del match: botta e risposta Krstovic-Hermoso. Succede tutto nel primo tempo ma il pari non è il risultato ideale per nessuna delle due squadre. sport.virgilio.it Roma-Atalanta 1-1, le pagelle: Hermoso (6,5) gol da bomber, Krstovic (7) cinico, Malen (7) pericolo costanteLa Roma non va oltre l'1-1 con l'Atalanta ed esce tra i fischi dell'Olimpico per un treno Champions che forse scappa via definitivamente. msn.com Le pagelle di Roma-Atalanta 1-1: Champions lontana per i giallorossi - facebook.com facebook SERIE A I Roma-Atalanta termina 1-1 per la 33esima giornata. Al gol di Krstovic per la Dea al 12' risponde Hermoso per i giallorossi al 45' CRONACA e FOTO ansa.it/sito/notizie/s… x.com