Domenica 26 aprile 2026 alle 16:15 si terrà la partita tra Oviedo ed Elche, con le formazioni ancora da definire. L’Elche ha ottenuto 9 punti nelle ultime 12 disponibili, dopo aver superato anche l’Atletico Madrid nel turno infrasettimanale. La squadra valenciana sta attraversando un periodo positivo, mentre l’Oviedo cerca di migliorare la propria posizione in classifica. Si prevede una gara con pochi gol al Carlos Tartiere.

L’Elche sta raccogliendo i frutti del suo lavoro, dopo aver passato un periodo di gravissima crisi, i risultati stanno tornando: 9 punti sugli ultimi 12 disponibili per i valenciani, che nel turno infrasettimanale hanno piegato l’Atletico Madrid. Domenica pomeriggio la squadra di Sarabia si recherà al Carlos Tartiere per giocare contro l’Oviedo, ultimo in classifica. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Oviedo-Elche (domenica 26 aprile 2026 ore 16:15): formazioni, quote, pronostici. Pochi gol al Carlos Tartiere?

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