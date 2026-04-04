Domenica 5 aprile 2026 alle 18:30 si gioca la partita tra Oviedo e Siviglia al Carlos Tartiere. L’incontro vede le formazioni ufficiali pronte sul campo, mentre le quote e i pronostici sono già disponibili per gli appassionati. Questa sfida segna un momento delicato per l’Oviedo, che, dopo la sconfitta contro il Levante prima della pausa per le nazionali, vede sfumare le ultime speranze di mantenere la categoria.

Le ultime speranza dell’Oviedo di mantenere la categoria sono evaporate nella sfida prima della sosta per le nazionali: il Levante ha vinto una sorta di finalina per continuare a sperare e ha condannato Cazorla e compagni. Los Carbayones proveranno comunque a onorare il finale di stagione, a cominciare dalla sfida di domenica: nel tardo pomeriggio. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Oviedo-Siviglia (domenica 05 aprile 2026 ore 18:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Partita coperta al Carlos Tartiere?

Oviedo-Siviglia (domenica 05 aprile 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici. Gara importantissima per gli andalusiLe ultime speranza dell’Oviedo di mantenere la categoria sono evaporate nella sfida prima della sosta per le nazionali: il Levante ha vinto una sorta...

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