Oviedo-Elche domenica 26 aprile 2026 ore 16 | 15 | formazioni quote pronostici Los Carbayones ospitano i valenciani

Domenica 26 aprile 2026 alle 16:15 si svolgerà la partita tra Oviedo e Elche. I padroni di casa, chiamati Los Carbayones, affronteranno la squadra valenciana, che recentemente ha ottenuto risultati positivi, vincendo l’ultima partita contro l’Atletico Madrid e conquistando nove punti nelle ultime dodici disponibili. La sfida si presenta interessante, considerando il momento di forma degli ospiti e la volontà di migliorare la propria posizione in classifica.