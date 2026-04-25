Oviedo-Elche domenica 26 aprile 2026 ore 16 | 15 | formazioni quote pronostici Los Carbayones ospitano i valenciani
Domenica 26 aprile 2026 alle 16:15 si svolgerà la partita tra Oviedo e Elche. I padroni di casa, chiamati Los Carbayones, affronteranno la squadra valenciana, che recentemente ha ottenuto risultati positivi, vincendo l’ultima partita contro l’Atletico Madrid e conquistando nove punti nelle ultime dodici disponibili. La sfida si presenta interessante, considerando il momento di forma degli ospiti e la volontà di migliorare la propria posizione in classifica.
L’Elche sta raccogliendo i frutti del suo lavoro, dopo aver passato un periodo di gravissima crisi, i risultati stanno tornando: 9 punti sugli ultimi 12 disponibili per i valenciani, che nel turno infrasettimanale hanno piegato l’Atletico Madrid. Domenica pomeriggio la squadra di Sarabia si recherà al Carlos Tartiere per giocare contro l’Oviedo, ultimo in classifica. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com
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PIANETA SEGUNDA: I CAPOCANNONIERI DELL'ULTIMO DECENNIO 2015/16 Sergio León (Elche) 22 reti; 2016/17 Joselu Barroso (Lugo) 23 reti; 2017/18 Jaime Mata (Valladolid) 33 reti; 2018/19 Álvaro Giménez (Almería) 20 reti; 2019/20 Christian Stua - facebook.com facebook