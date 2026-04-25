Oviedo-Elche domenica 26 aprile 2026 ore 16 | 15 | formazioni quote pronostici Los Carbayones ospitano i valenciani

Da infobetting.com 25 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 26 aprile 2026 alle 16:15 si svolgerà la partita tra Oviedo e Elche. I padroni di casa, chiamati Los Carbayones, affronteranno la squadra valenciana, che recentemente ha ottenuto risultati positivi, vincendo l’ultima partita contro l’Atletico Madrid e conquistando nove punti nelle ultime dodici disponibili. La sfida si presenta interessante, considerando il momento di forma degli ospiti e la volontà di migliorare la propria posizione in classifica.

L’Elche sta raccogliendo i frutti del suo lavoro, dopo aver passato un periodo di gravissima crisi, i risultati stanno tornando: 9 punti sugli ultimi 12 disponibili per i valenciani, che nel turno infrasettimanale hanno piegato l’Atletico Madrid. Domenica pomeriggio la squadra di Sarabia si recherà al Carlos Tartiere per giocare contro l’Oviedo, ultimo in classifica. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

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© Infobetting.com - Oviedo-Elche (domenica 26 aprile 2026 ore 16:15): formazioni, quote, pronostici. Los Carbayones ospitano i valenciani

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