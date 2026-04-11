Maiorca-Rayo Vallecano domenica 12 aprile 2026 ore 16 | 15 | formazioni quote pronostici Los Bermellones possono fare il colpaccio

Domenica 12 aprile 2026 alle 16:15 si disputa la partita tra Maiorca e Rayo Vallecano. Nelle ultime gare giocate in casa, il Maiorca ha mostrato segnali di miglioramento, con una squadra più compatta e determinata sotto la guida di Demichelis. La squadra cerca di consolidare la propria posizione in classifica, mentre il Rayo Vallecano punta a ottenere un risultato positivo in trasferta.

Nelle ultime gare casalinghe giocate, il Maiorca ha decisamente accelerato il passo: sotto la guida di Demichelis la squadra ha ritrovato ardore, compattezza e determinazione per raggiungere un obiettivo importantissimo come la salvezza. Son Moix ha ancora negli occhi la straordinaria impresa compiuta la settimana scorsa contro il Real Madrid, che ha determinato il sorpasso. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Maiorca-Rayo Vallecano (domenica 12 aprile 2026 ore 16:15): formazioni, quote, pronostici. Los Bermellones possono fare il colpaccio Maiorca-Rayo Vallecano (domenica 12 aprile 2026 ore 16:15): formazioni, quote, pronostici. Gara fondamentale per i padroni di casaNelle ultime gare casalinghe giocate, il Maiorca ha decisamente accelerato il passo: sotto la guida di Demichelis la squadra ha ritrovato ardore,... Maiorca-Real Betis (domenica 15 febbraio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Los Bermellones attendono gli andalusiLa domenica di Liga si chiuderà con la gara notturna tra Maiorca e Real Betis: si tratta di una sfida sicuramente molto interessante, tra due squadre...