Marina Romea venduto il Bagno Carolina | Erosione della spiaggia e Bolkestein | ecco perché l’addio

Questa mattina il Bagno Carolina di Marina Romea ha chiuso i battenti dopo 30 anni. I proprietari spiegano che l’erosione della spiaggia e le nuove norme sulla Bolkestein hanno reso impossibile continuare. La decisione arriva in un momento di crisi per molti stabilimenti balneari della zona, che si trovano a dover fare i conti con problemi ambientali e regole più stringenti. La spiaggia si sta restringendo e, con essa, anche le attività commerciali che ci lavoravano da decenni.

Ravenna, 3 febbraio 2026 – "Quest'anno non saremo più con voi. Sono stati 30 anni di passione, calore, sorrisi, allegria, caos e divertimento, 30 anni di vita. Non è stata una decisione facile perché per noi siete stati una grande famiglia, vi ringraziamo di cuore". Queste le parole con cui Barbara Tassi e Danilo Cabras, titolari del Bagno Carolina di Marina Romea dal 1996, hanno salutato i loro clienti sui social network dopo aver venduto ai 'vicini' del Bagno Losco, che ne prenderà fisicamente il posto. L'ex Bagno Losco, che in questi anni era gestito in affitto da Giulio Minzolini, tornerà nelle disponibilità del titolare Marcello Guerrini che lo conduceva precedentemente sotto il nome di Bagno Diana.

