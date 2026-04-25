Ospiti del Liceo studenti dalla Finlandia

Il Liceo di Arconate sta portando avanti il progetto Erasmus+ “A Home Away from Home”, che dura due anni e coinvolge studenti e insegnanti. La collaborazione si svolge con scuole di Kouvola, in Finlandia, e Zabrze, in Polonia. Recentemente, l’istituto ha accolto alcuni studenti finlandesi, rafforzando così il percorso di scambi e partenariati internazionali. La presenza di ospiti stranieri rappresenta una delle tappe del progetto di internazionalizzazione del liceo.

Il Liceo di Arconate porta avanti il proprio percorso di internazionalizzazione con il progetto Erasmus+ “A Home Away from Home”, sviluppato nell’arco di due anni in collaborazione con gli istituti partner di Kouvola, in Finlandia, e Zabrze, in Polonia. Al centro dell’iniziativa i temi dell’ accoglienza, dell’ identità e della cittadinanza europea, con l’obiettivo di offrire agli studenti opportunità concrete di crescita culturale e relazionale: questa settimana, ad esempio, il liceo ha ospitato una delegazione di studenti e docenti finlandesi provenienti da Kouvola. Il programma prevede attività interculturali, laboratori collaborativi e momenti di confronto pensati per rafforzare il dialogo e la comprensione reciproca, consolidando i legami costruiti nel biennio di lavoro comune.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ospiti del Liceo studenti dalla Finlandia Erasmus da Oulu a Firenze: le attività svolte Notizie correlate Gli studenti del liceo sloveno Sema ospiti dello scientifico Masci alla scoperta di Chieti e delle sue bellezze [FOTO]Fra le attività del soggiorno teatino, anche una visita, guidata dal professor Rapposelli, fra i luoghi più identitari del centro di Chieti, da... Il fratello giornalista assassinato dalla camorra, Paolo Siani incontra gli studenti del liceo MontiIeri, venerdì 13 marzo, il liceo classico Vincenzo Monti ha vissuto una mattinata di profonda riflessione e impegno civile Ieri, venerdì 13 marzo, il... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Ospiti del Liceo studenti dalla Finlandia; Gli studenti del Cicognini di Prato ospiti dei colleghi del Costa; Musica in pediatria con gli studenti del liceo musicale Grassi; In Municipio la delegazione da Sarajevo ospite del liceo Gioia. Ospiti del Liceo studenti dalla FinlandiaIl Liceo di Arconate porta avanti il proprio percorso di internazionalizzazione con il progetto Erasmus+ A Home Away ... ilgiorno.it In Municipio la delegazione da Sarajevo ospite del liceo GioiaL'assessore alle Politiche Giovanili e Next Generation EU Francesco Brianzi e l’assessore alle Politiche educative Mario Dadati hanno accolto in Municipio ... piacenzasera.it Il Liceo F. Durante protagonista in diretta su Canale 8 a Mattina Live! I nostri studenti sono stati ospiti della trasmissione per raccontare il loro percorso nel progetto “Campania in onda” di Orientalife. Un’occasione unica che dimostra ancora una volta il talento - facebook.com facebook