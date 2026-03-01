Gli studenti del liceo sloveno Sema ospiti dello scientifico Masci alla scoperta di Chieti e delle sue bellezze FOTO

Gli studenti del liceo sloveno Sema di Portorose sono arrivati a Chieti e stanno visitando le sue attrazioni con i loro insegnanti. Lunedì 23 febbraio, sono stati accolti dal liceo scientifico Masci, dove si sono svolte attività e visite guidate. La presenza degli studenti sloveni si inserisce in un progetto di scambio tra le due scuole, con l’obiettivo di promuovere incontri internazionali.

Fra le attività del soggiorno teatino, anche una visita, guidata dal professor Rapposelli, fra i luoghi più identitari del centro di Chieti, da piazza San Giustino alla villa comunale