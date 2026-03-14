Il fratello giornalista assassinato dalla camorra Paolo Siani incontra gli studenti del liceo Monti

Ieri mattina, al liceo classico Vincenzo Monti, è avvenuto un incontro tra gli studenti e il fratello di un giornalista ucciso dalla camorra. L'evento ha visto la partecipazione di Paolo Siani, che ha dialogato con gli studenti e condiviso la sua esperienza. La mattinata si è svolta in un clima di attenzione e attenzione verso temi di legalità e memoria.

Ieri, venerdì 13 marzo, il liceo classico Vincenzo Monti ha vissuto una mattinata di profonda riflessione e impegno civile Ieri, venerdì 13 marzo, il liceo classico Vincenzo Monti ha vissuto una mattinata di profonda riflessione e impegno civile. Gli studenti hanno incontrato Paolo Siani, medico e fratello di Giancarlo, il giovane giornalista che ha pagato con la vita il suo impegno per la verità e la giustizia. L’evento ha visto la partecipazione dell'associazione Lions di Cesena, del sindaco Enzo Lattuca e dell’assessora alla Scuola e ai servizi per l’infanzia Maria Elena Baredi, a testimonianza del forte legame tra scuola e territorio sui temi della legalità. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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