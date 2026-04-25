Ospedale Santobono di Napoli | nuovo membro della rete degli Irccs pediatrici italiani

L'ospedale Santobono di Napoli è stato inserito di recente nella rete degli Irccs pediatrici italiani. La notizia è stata resa nota dal rappresentante regionale, che ha confermato il supporto della regione per la fase di sviluppo successiva. La comunicazione è arrivata venerdì 24 aprile 2026, alle 17:23. L'ospedale ora fa parte di un elenco di strutture specializzate nella ricerca e assistenza pediatricica riconosciute a livello nazionale.

"> Fico: “La regione accompagnerà la nuova fase di crescita” a cura di Mariateresa De Lucia venerdì 24 aprile 2026 alle 17:23 Napoli. L’ospedale Santobono Pausilipon di Napoli entra ufficialmente nella rete degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) per l’area della Pediatria, come comunicato dal decreto del Ministro della Salute Orazio Schillaci pubblicato in Gazzetta Ufficiale. L’Importanza del Santobono Pausilipon nel Panorama Pediatrico Nazionale. Con questo prestigioso riconoscimento, il Santobono Pausilipon si posiziona come il più grande istituto di ricovero e cura a carattere scientifico pediatrico del Sud Italia.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Ospedale Santobono di Napoli: nuovo membro della rete degli Irccs pediatrici italiani. Notizie correlate L’ospedale pediatrico Santobono di Napoli entra nella rete degli IrccsTempo di lettura: 2 minutiCon la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto del mnistro della Salute Orazio Schillaci, l’ospedale Santobono... L’ospedale Santobono di Napoli entra nella rete Irccs, il direttore Conenna: “Così cure mirate per ogni paziente”Il Santobono, ospedale pediatrico di Napoli, è entrato a far parte della rete Irccs (Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico). Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Napoli, carenza di sangue all'ospedale Santobono, appello sui social: I bambini hanno bisogno del tuo aiuto; L'ospedale Santobono di Napoli entra nella rete degli Irccs pediatrici; L'ospedale pediatrico Santobono di Napoli entra nella rete degli Irccs; Consegnato il ricavato del V Memorial Michele Amoroso alla Fondazione Santobono Pausilipon ETS. Ospedale Santobono di Napoli: nuovo membro della rete degli Irccs pediatrici italiani.Napoli. L’ospedale Santobono Pausilipon di Napoli entra ufficialmente nella rete degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) per l’area della Pediatria, come comunicato dal ... napolipiu.com L'ospedale pediatrico Santobono di Napoli entra nella rete degli IrccsCon la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto del mnistro della Salute Orazio Schillaci, l'ospedale Santobono Pausilipon di Npoli entra nella rete degli Istituti di Ricovero e Cura a Caratter ... ansa.it L’Ospedale Santobono-Pausilipon diventa un punto di riferimento internazionale per la ricerca scientifica. Cosa cambia concretamente • Più fondi per la ricerca. • Capacità di attrarre i migliori talenti. • Cure sempre più all’avanguardia per i nostri piccoli guerri - facebook.com facebook L'ospedale pediatrico Santobono di Napoli entra nella rete degli Irccs. Fico, prestigioso riconoscimento e l'avvio di una nuova fase di crescita #ANSA x.com