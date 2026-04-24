L'ospedale Santobono di Napoli entra nella rete Irccs il direttore Conenna | Così cure mirate per ogni paziente

L'ospedale Santobono di Napoli è stato inserito nella rete Irccs, che comprende istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. Il direttore dell'ospedale ha dichiarato che questa integrazione permetterà di offrire cure più mirate e specializzate ai pazienti pediatrici. La decisione riguarda l'adesione ufficiale del Santobono al network, che coinvolge strutture dedicate alla ricerca e alla cura di malattie complesse.

Il Santobono, ospedale pediatrico di Napoli, è entrato a far parte della rete Irccs (Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico). Il direttore generale Rodolfo Conenna ha spiegato a Fanpage.it cosa significa questa nuova qualifica.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate L’ospedale pediatrico Santobono di Napoli entra nella rete degli IrccsTempo di lettura: 2 minutiCon la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto del mnistro della Salute Orazio Schillaci, l’ospedale Santobono... Santobono Pausilipon entra nella rete degli IRCCS, Fico: "Avvio di nuova fase di crescita"Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto del Ministro della Salute Orazio Schillaci, l’AORN Santobono Pausilipon entra nella rete degli... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Napoli, carenza di sangue all'ospedale Santobono, appello sui social: I bambini hanno bisogno del tuo aiuto; Consegnato il ricavato del V Memorial Michele Amoroso alla Fondazione Santobono Pausilipon ETS; A Napoli la mostra 'Friends' di Federica Gioffredi per la pet therapy al 'Santobono'; Arriva il caffè solidale: una box per le cure dei bambini del Santobono. L’ospedale Santobono di Napoli entra nella rete Irccs, il direttore Conenna: Così cure mirate per ogni pazienteIl Santobono, ospedale pediatrico di Napoli, è entrato a far parte della rete Irccs (Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico) ... fanpage.it L'ospedale pediatrico Santobono di Napoli entra nella rete degli IrccsCon la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto del mnistro della Salute Orazio Schillaci, l'ospedale Santobono Pausilipon di Npoli entra nella rete degli Istituti di Ricovero e Cura a Caratter ... ansa.it Santobono Pausilipon di Napoli entra nella rete degli IRCCS, pubblicato in Gazzetta il decreto del Ministro della Salute. Fico: “Avvio di nuova fase di crescita dell’Ospedale che la Regione accompagnerà e rafforzerà”. Conenna: “Importante punto di partenza, facebook