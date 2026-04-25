Orte venerdì di passione per i pendolari tra treni sovraffollati ritardi e tensioni | Trattati come bestie

Venerdì 24 aprile, i pendolari che viaggiano attraverso la stazione di Orte hanno affrontato una giornata complicata, caratterizzata da treni sovraffollati, frequenti ritardi e tensioni tra i passeggeri. La situazione ha coinvolto anche l’alta velocità sulla linea Firenze-Roma, creando disagi significativi per chi si spostava lungo questa tratta. Le criticità hanno portato a scene di disagio e malcontento tra i viaggiatori, che hanno descritto le condizioni come oppressive.

Giornata difficile, anzi di passione, quella di venerdì 24 aprile per i pendolari e i viaggiatori delle linee ferroviarie che passano per la stazione di Orte, con ripercussioni anche sull'asse ad alta velocità Firenze–Roma. Sovraffollamento, treni bloccati, ritardi e momenti di tensione hanno.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Notizie correlate Treni, guasto agli impianti a Rogoredo: pomeriggio da incubo per i pendolari tra cancellazioni e ritardiLodi, 26 marzo 2026 -Pomeriggio da incubo per i pendolari della direttrice ferroviaria tra il Lodigiano e Milano. Linea Orte-Falconara nel fabrianese, non arrivano buone notizie per i pendolari: treni soppressi e deviazioniNon arrivano buone notizie sul fronte dei treni lungo la Linea Orte-Falconara a causa dei lavori nell'area del fabrianese nelle Marche. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Spartan Race torna a Orte: la Tuscia protagonista del mondo; Spartan Race Italia inaugura la stagione 2026 a Orte; In occasione della Festa della Liberazione e’ doveroso il ricordo del sacrificio del ferroviere Tito Bernardini; Cosenza incubo a Orte | tre pali e sconfitta che spacca i sogni. Trasporti, dopo il venerdì di passione per lo sciopero arriva un weekend di difficoltà: ecco come sopravvivereDalle agitazioni ai lavori sulla rete dell'alta velocità, quello tra il 10 e il 12 aprile è un fine settimana difficile. Tutte le informazioni utili per non farsi cogliere alla sprovvista ... oggi.it Sciopero venerdì 27 marzo, scuola e trasporti a rischio: orari e fasce di garanzia. Ecco chi si fermaSciopero, si prospetta un venerdì di passione. Il 27 marzo 2026 l'Italia incrocia le braccia per una serie di scioperi che colpiranno i settori chiave della vita quotidiana: dai trasporti alla scuola, ... leggo.it AVVISO: ORTE 2027 È GIÀ QUI! Mentre siete ancora lì fuori a lottare tra i vicoli di Orte e gli ostacoli dell'edizione 2026, noi abbiamo deciso di non farvi riposare troppo. Le date ufficiali per il Trifecta Weekend 2027 sono fuori: ci vediamo a Orte il 24 E 25 APRI - facebook.com facebook