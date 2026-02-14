Linea Orte-Falconara nel fabrianese non arrivano buone notizie per i pendolari | treni soppressi e deviazioni

La linea Orte-Falconara nel Fabrianese sta creando problemi ai pendolari perché i treni vengono soppressi o deviati a causa di lavori in corso. La manutenzione nelle zone di Fabriano e dintorni ha causato disagi e ritardi frequenti. Molti utenti si trovano costretti a cercare soluzioni alternative per spostarsi.

Non arrivano buone notizie sul fronte dei treni lungo la Linea Orte-Falconara a causa dei lavori nell'area del fabrianese nelle Marche. Dal 25 febbraio al 6 marzo nella tratta Castelplanio-Albacina, treni Frecciargento, gli Intercity e quelli del Regionale di Trenitalia, della relazione Ancona-Fabriano-Roma, saranno interessati da modifiche alla circolazione, deviazioni di percorso, limitazioni e cancellazioni. I lavori non determineranno rimodulazioni degli orari dei servizi ferroviari regionali sulle tratte Foligno-Roma e Foligno-Firenze. Si prevedono alcune rimodulazioni di servizio sulle restanti tratte umbre.