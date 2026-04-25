Oroscopo Toro maggio 2026 | la settimana d' oro fra l' 11 e il 18 maggio

L'oroscopo del Toro per maggio 2026 si concentra principalmente sulla settimana dall'11 al 18 maggio, durante la quale si verificano diversi eventi astrologici. In questo periodo si verificano un sestile tra il Sole e Giove, il Cazimi di Mercurio, la Luna Nuova nel segno e l'ingresso di Marte nel cielo del Toro. Questi aspetti si susseguono in modo ravvicinato, creando un naturale crescendo di influenze astrali.

L'oroscopo Toro di maggio 2026 ha un cuore preciso: la settimana fra l'11 e il 18 maggio, in cui sestile Sole-Giove, Cazimi di Mercurio, Luna Nuova nel segno e ingresso di Marte si concatenano in un crescendo che non si vede spesso nel cielo del Toro. È il mese in cui il tuo passo lento smette di sembrare un freno e diventa esattamente la qualità che porta i risultati. In un'Italia che entra nella primavera piena, fra il ponte del 1° maggio e la prima vera stagione delle cene in giardino, è il momento dell'anno in cui costruire e raccogliere allo stesso tempo. Firma: Artemide – Aggiornato il 25 aprile 2026 La settimana d'oro del Toro 11 maggio – Sestile Sole-Giove: una porta che si apre sul lavoro o in una questione pratica, una conferma economica concreta.🔗 Leggi su Feedpress.me

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May 2026 Horoscope for All 12 Signs | Vedic Astrology Predictions

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Oroscopo Toro maggio 2026: la settimana d'oro fra l'11 e il 18 maggioL'oroscopo Toro di maggio 2026 ha il suo cuore fra l'11 e il 18 maggio: sestile Sole-Giove, Cazimi, Luna Nuova nel segno e Marte in arrivo. Il mese più favorevole. msn.com

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