Oroscopo Toro di maggio 2026 | il mese in cui il cielo lavora con te

A maggio 2026, il cielo si muove in modo favorevole per il segno del Toro, con tre eventi principali che si verificano a breve distanza l’uno dall’altro. Il 14 si verifica il Cazimi di Mercurio, il 16 si ha la Luna Nuova nel segno e il 18 l’ingresso di Marte nel cielo. Questi passaggi segnano una sequenza di appuntamenti astronomici di rilievo per il mese.

Maggio 2026 è uno dei mesi più favorevoli dell'anno per il Toro. Il cielo si allinea con la tua natura in tre passaggi ravvicinati: il Cazimi di Mercurio il 14, la Luna Nuova nel tuo segno il 16 e l'arrivo di Marte il 18. In un'Italia che entra nel cuore della primavera, fra il ponte del 1° maggio e i primi weekend al mare, questo è il momento dell'anno in cui lavorare in silenzio e vedere finalmente i risultati crescere con costanza. Firma: Artemide – Aggiornato il 20 aprile 2026 Il mese del Toro in tre date 14 maggio – Cazimi di Mercurio in Toro: la giornata di maggiore lucidità mentale del mese, perfetta per parlare bene e decidere con precisione.🔗 Leggi su Feedpress.me

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Taurus April 2026 Astrology Overview - Grounding And Long Term Growth

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