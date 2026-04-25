Oroscopo la classifica dei segni più fortunati dal 27 aprile al 3 maggio | Gemelli e Acquario rinascono

Dal 27 aprile al 3 maggio, alcuni segni dello zodiaco si trovano in una fase favorevole, in particolare i Gemelli e l'Acquario. Venere si trova in una posizione molto favorevole per i Gemelli, portando energia positiva. Il periodo coincide con l'avvicinarsi di un anno considerato intenso e ricco di eventi. La posizione degli astri influenza le dinamiche di alcuni segni, portando nuove opportunità.

Volano i segni d'aria con Venere a favorissimo nei Gemelli. Ci avviciniamo all'anno focoso che sappiamo essere questo 2026!.🔗 Leggi su Fanpage.it

OROSCOPO DI INIZIO ANNO: GENNAIO 2026

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