Oroscopo la classifica dei segni più fortunati della settimana dal 20 al 26 aprile 2026 | si riprendono Gemelli e Leone

Durante la settimana dal 20 al 26 aprile 2026, si osserva un riequilibrio tra i segni zodiacali più fortunati. Gemelli e Leone, che nelle settimane precedenti avevano incontrato alcune difficoltà, riescono a riprendersi e a posizionarsi tra i più favoriti. La classifica vede anche altri segni che si confermano in buona posizione, mentre alcuni continuano a mantenere un andamento stabile. La settimana si presenta con variazioni nelle opportunità e nelle occasioni per diversi segni.