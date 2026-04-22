A maggio 2026, il segno dei Gemelli vivrà un periodo particolare, dato che Urano entrerà nel loro segno. Questo cambiamento astrologico si farà sentire nel corso del mese, portando con sé un'energia diversa rispetto ai mesi precedenti. Le influenze planetarie si rifletteranno su vari aspetti della vita quotidiana, creando un mese caratterizzato da novità e possibili sorprese. Si tratta di un momento di evoluzione e di nuovi inizi per i nati sotto questo segno.

L'oroscopo Gemelli di maggio 2026 è uno dei più vivaci dell'anno per il segno. A pochi giorni dall'inizio del mese, il cielo comincia ad accendersi di novità: Urano è appena entrato nel tuo segno per la prima volta da oltre settant'anni, Mercurio ti raggiunge il 17, il Sole il 21 e il 31 la Luna Blu in Sagittario illumina l'asse delle tue relazioni. In un'Italia che si affaccia sui primi caldi e sui weekend fuori porta, è il momento giusto per restare aperti a quello che arriva. Firma: Artemide – Aggiornato il 22 aprile 2026 Il mese dei Gemelli in tre date 17 maggio – Mercurio entra in Gemelli: la mente torna alla sua velocità naturale, scambi e conversazioni accelerano.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Oroscopo Gemelli di maggio 2026: il primo vero mese con Urano nel segno

OROSCOPO DI INIZIO ANNO: GENNAIO 2026

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