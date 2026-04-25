Il presidente della Repubblica ha ricordato il 25 aprile con un messaggio in cui ha riproposto il motto “Ora e sempre Resistenza”. In occasione di questa ricorrenza, ha sottolineato come il passato abbia influenzato il presente, affermando che la resistenza rappresenta un valore che si mantiene attuale nel tempo. La frase, già utilizzata tre anni fa, è stata ripresa come simbolo di continuità e memoria.

“ Ora e sempre Resistenza! “. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ne ha fatto ormai un motto personale in occasione del 25 aprile. Lo ha ripetuto oggi celebrando la Liberazione a San Severino Marche. Lo aveva già scandito tre anni fa a Cuneo, quando il capo dello Stato usò la frase riportata sulla lapide che si trova sul Municipio della città piemontese: “Se mai avversari della libertà dovessero riaffacciarsi su queste strade troverebbero patrioti. Come vi è scritto: ‘Morti e vivi collo stesso impegno, popolo serrato intorno al monumento che si chiama ora e sempre Resistenza’”. Oggi di nuovo ha ripetuto quella frase citando il Requiem per una monaca dello scrittore statunitense, William Faulkner – premio Nobel per la letteratura nel 1949 – che scrisse “ il passato non è mai morto, non è neanche passato”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ora e sempre Resistenza!”: Mattarella rilancia il motto di tre anni fa. “Il passato non è mai morto, ha plasmato il presente”

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