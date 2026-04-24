25 aprile | Usare il passato per leggere il presente? Non funziona Ma Resistenza è occuparsi delle origini della democrazia | intervista alla storica Chiara Colombini

Il 25 aprile rappresenta una data fondamentale in Italia, simbolo della lotta contro il fascismo e della liberazione. In occasione di questa ricorrenza, una storica ha sottolineato che usare il passato per interpretare il presente non funziona, ma che la Resistenza riguarda le origini della democrazia. Ha inoltre evidenziato come oggi si discuta ancora di antifascismo, ma sia più importante approfondire la storia piuttosto che la memoria.

“La buona notizia è che oggi si parla ancora di Resistenza, ci si interroga su cos’è l’antifascismo ma abbiamo più bisogno di storia che di memoria”. Chiara Colombini, storica, ricercatrice all’Istituto piemontese per la storia della Resistenza e della società contemporanea, membro del comitato scientifico dell’Istituto nazionale Ferruccio Parri chiarisce subito che non è tra quegli studiosi che commentano l’attualità. E’ autrice tra l’altro di Anche i partigiani però. (Laterza) e nel 2021 ha vinto il premio nazionale dell’Anpi dedicato a Renato Fabrizi. La storica rifugge dalla retorica e intervistarla non è facile. Ad ogni domanda che...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - 25 aprile | “Usare il passato per leggere il presente? Non funziona. Ma Resistenza è occuparsi delle origini della democrazia”: intervista alla storica Chiara Colombini Notizie correlate Mattarella al 25 aprile: la Resistenza è il cuore della democrazia? Cosa sapere Mattarella incontra le Associazioni al Quirinale in vista della visita a San Severino Marche. Tagli ai fondi per la Memoria della Resistenza: è scontro alla vigilia del 25 aprileUna riduzione dei fondi destinati ai luoghi simbolo della Resistenza riaccende il confronto politico a pochi giorni dalle celebrazioni del 25 aprile. Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: 25 aprile | Resistenza e antifascismo: intervista alla storica Chiara Colombini; Anniversario della Liberazione; Il 25 aprile ad Avigliana; Alba celebra l’81esimo anniversario della Liberazione. Dalla guerra alla pace | La passione politica - Il secondo appuntamento delle Lezioni di storia Laterza mercoledì 22 aprile 2026 Aldo Agosti, La passione politica introduce Chiara Colombini 18.00 Teatro Monterosa, via Brandizzo 65 - Torino La passion - facebook.com facebook