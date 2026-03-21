Fabrizio Santantonio ha annunciato ufficialmente la sua candidatura alla presidenza della Provincia di Lodi in vista delle elezioni del 12 aprile. La sua campagna si basa su tre temi principali: continuità, ascolto e coesione territoriale. La candidatura è stata presentata ieri, con l’obiettivo di ottenere un nuovo mandato e rafforzare il lavoro svolto finora nel territorio.

Continuità, ascolto e coesione territoriale. Sono questi i pilastri della candidatura di Fabrizio Santantonio alla presidenza della Provincia di Lodi, ufficializzata ieri in vista delle elezioni del prossimo 12 aprile. L’attuale presidente uscente si ripresenta col sostegno del gruppo civico Lodigiano Terra Nostra e di una rete di amministratori locali. A presentare la candidatura è stato Daniele Saltarelli, sindaco di Castelgerundo che ha sottolineato come la scelta rappresenti la naturale prosecuzione di un percorso già avviato: "Il territorio ci chiede di proseguire nel lavoro di ascolto e condivisione costruito in questi anni. Non è una decisione nata oggi, ma il risultato di un confronto continuo con gli amministratori, che anche negli ultimi incontri hanno espresso il loro sostegno". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Santantonio tenta il bis in Provincia: "Abbiamo dato attrattività al territorio"

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