Operazione Colemi 20 imputati rischiano il processo | fissata l' udienza preliminare

Questa mattina è stata fissata l'udienza preliminare per venti persone coinvolte nell'operazione denominata “Colemi”. L’indagine, condotta dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce e dalla squadra mobile di Brindisi, si è concentrata su un’area della Sacra Corona Unita, con l’obiettivo di indebolire la presenza di una fazione ritenuta più aggressiva. L’udienza darà il via al procedimento giudiziario nei confronti di questi imputati.