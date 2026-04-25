Operazione Colemi 20 imputati rischiano il processo | fissata l' udienza preliminare
Questa mattina è stata fissata l'udienza preliminare per venti persone coinvolte nell'operazione denominata “Colemi”. L’indagine, condotta dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce e dalla squadra mobile di Brindisi, si è concentrata su un’area della Sacra Corona Unita, con l’obiettivo di indebolire la presenza di una fazione ritenuta più aggressiva. L’udienza darà il via al procedimento giudiziario nei confronti di questi imputati.
LECCE - In 20 rischiano il processo, nell'ambito dell'operazione “Colemi”, condotta dalla Dda di Lecce e dalla squadra mobile di Brindisi, operazione antimafia mirata a ridurre a più miti consigli la frangia dei “tuturanesi” della Sacra Corona Unita. Il 20 aprile 2026 la pm Carmen Ruggiero ha.🔗 Leggi su Brindisireport.it
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