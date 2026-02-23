Delitto del trapano fissata l' udienza preliminare per Verduci | Gravi indizi di colpevolezza

L’udienza preliminare contro Verduci nasce dai sospetti di coinvolgimento nel delitto del trapano, avvenuto nel centro storico di Genova nel 1995. Gli investigatori hanno accumulato elementi che collegano l’indagato alla morte di Maria Luigia Borrelli, trovata senza vita in un basso di Vico degli Indoratori. La procura ritiene che ci siano prove sufficienti a procedere, aprendo così una nuova fase del procedimento giudiziario. La decisione si aspetta nelle prossime settimane.

Il 21 aprile il carrozziere comparirà davanti al gip. Decisivo l'esame del Dna. Dalle sigarette al sangue sul 'Mercantile': ecco cosa lo incastra Si apre un nuovo e forse decisivo capitolo per il delitto del trapano, l'omicidio di Maria Luigia Borrelli, trovata morta in vico degli Indoratori, nel centro storico di Genova il 5 settembre 1995 in un basso nel quale si prostituiva. La pm Patrizia Petruzziello ha infatti chiesto il rinvio a giudizio per l'unico indagato, il carrozziere 66enne. L’udienza preliminare è stata fissata per il 21 aprile. Verduci è accusato dell’omicidio pluriaggravato della donna. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Delitto del trapano: chiuse le indagini su VerduciLa Procura di Genova ha concluso le indagini sul caso di Fortunato Verduci, 66 anni, sospettato di aver commesso il femminicidio di Maria Luigia Borrelli, infermiera e prostituta nel centro storico della città.

